Covid, i nuovi casi sono 17.083. Altri 343 decessi (Di martedì 2 marzo 2021) I nuovi contagi per covid in Italia sono 17.083 e 343 i decessi. Ieri i contagi erano stati 13.114, per 170.633 tamponi e 246 decessi. Sono 335.983 i tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 5,1%. +38 TERAPIE INTENSIVE DA IERI Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) I nuovi contagi per covid in Italia sono 17.083 e 343 i decessi. Ieri i contagi erano stati 13.114, per 170.633 tamponi e 246 decessi. Sono 335.983 i tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 5,1%. +38 TERAPIE INTENSIVE DA IERI

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - RegLombardia : #LNews A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019 ????… - TgLa7 : ??#Covid: in #GranBretagna i nuovi casi calano del 40% in una settimana, i decessi sono scesi di un terzo - verolove87 : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019 ???? https… - cdsnews : #cronaca #laspezia - Scendono ancora i letti Covid al San Bartolomeo, 45 nuovi positivi nelle ultime 24 ore -