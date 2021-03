Collegno. Incendio in corso Antony: Rosa Trumellini muore ad 85 anni (Di martedì 2 marzo 2021) Incidente mortale in un appartamento in corso Antony, 38 a Collegno. Rosa Trumellini, 85 anni, è morta a seguito di un Incendio divampato nel suo alloggio. Le cause dell’Incendio sarebbero da attribuire ad un guasto di una stufetta elettrica. Rosa Trumellini, che abitava sola, è rimasta soffocato dal fumo. Il rogo è divampato al terzo piano di in una palazzina su quattro livelli. Carabinieri del luogo e vigili del fuoco di Grugliasco e Torino sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dai dirimpettai. Ma per Rosa non c’era più nulla da fare. L’Incendio ha provocato anche diversi danni all’abitazione. Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 marzo 2021) Incidente mortale in un appartamento in, 38 a, 85, è morta a seguito di undivampato nel suo alloggio. Le cause dell’sarebbero da attribuire ad un guasto di una stufetta elettrica., che abitava sola, è rimasta soffocato dal fumo. Il rogo è divampato al terzo piano di in una palazzina su quattro livelli. Carabinieri del luogo e vigili del fuoco di Grugliasco e Torino sono intervenuti dopo l’allarme lanciato dai dirimpettai. Ma pernon c’era più nulla da fare. L’ha provocato anche diversi dall’abitazione.

