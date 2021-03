Casertana | un positivo nello staff | tamponi per tutta la squadra

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica che il ciclo dieffettuato nelle scorse ore ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 all’interno dellorossoblu. Il soggetto in questione è stato posto in isolamento, mentre l’intero gruppo quadra è stato sottoposto a nuovo ciclo di, così come previsto dal protocollo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

