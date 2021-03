Achille Lauro a Sanremo 2021 i fan impazziscono su Twitter (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grande attesa per la presenza di Achille Lauro a Sanremo 2021. Nell’attesa i fan del cantante sono esplosi su Twitter. Vediamo insieme di più. E’ stato molto atteso e finalmente è entrato in scena. Achille Lauro arriva come super ospite al Festival di Sanremo 2021 e lo fa in punta di piedi, dopo essere stato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Grande attesa per la presenza di. Nell’attesa i fan del cantante sono esplosi su. Vediamo insieme di più. E’ stato molto atteso e finalmente è entrato in scena.arriva come super ospite al Festival die lo fa in punta di piedi, dopo essere stato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - rtl1025 : ?? Il primo quadro di Achille Lauro a #Sanremo2021 @AchilleIDOL #FinalmenteSanremo - ZXTIGHTROPE : RT @yleniaindenial: Madame subito dopo Achille Lauro che piange sangue, dopo di lei i Maneskin praticamente l'autore della scaletta ha lett… - sarahaloia : RT @eliscrivecose: Per me Achille Lauro è un’artista pazzesco, ogni cosa che fa ha un senso, è collocata in un contesto, tutto è ricco di r… -