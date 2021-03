Mai dire mai (La locura) di Willie Peyote – Sanremo 2021 (testo) (Di lunedì 1 marzo 2021) Willie Peyote sarà sul palco di Sanremo 2021 con il suo rap irriverente che non fa prigionieri. “Mai dire mai (La locura)” è la canzone più politica del Festival. Nel suo brano Mai dire mai (La locura) racconta tutte quelle cose che infondo ci danno fastidio e creano l’idea di quella italietta che spesso troviamo esportata. Il testo di “Mai dire mai (La locura)” di Willie Peyote “Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte”Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la bandAnche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-menGridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020Nuovi punk vecchi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021)sarà sul palco dicon il suo rap irriverente che non fa prigionieri. “Maimai (La)” è la canzone più politica del Festival. Nel suo brano Maimai (La) racconta tutte quelle cose che infondo ci danno fastidio e creano l’idea di quella italietta che spesso troviamo esportata. Ildi “Maimai (La)” di“Questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte”Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la bandAnche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-menGridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020Nuovi punk vecchi ...

scottecs : Finalmente posso dirlo. Ho scritto la nuova serie di vignette per Cucciolone. Non avrei mai sognato di dire: non ve… - borghi_claudio : @Federico_Tonin @Entreri41 @p3r4zzett1 Ma è naturale no? C'è un solo leader di partito che ha sempre detto di esser… - SariaFiorente : @jonathanbazzi Ma cosa avrà mai da dire di interessante un bianco etero settantenne... - Proudlamb : Complimenti alla Pausini, c’è però da dire che se non ci fosse stata dietro quel genio di Diane Warren e la penna d… - naiemzzu : RT @piciueciccio: comunque posso dire? dall’inizio alla fine non mi è mai piaciuto com’è stato trattato Andrea Zelletta. l’elfo&co. lo hann… -