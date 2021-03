LIVE Non è La D’Urso: Maria Teresa Ruta contro la macchina della verità ma dice tre Falsi (Di lunedì 1 marzo 2021) Mancano poche ore all’attesissima finale del Grande Fratello VIP 5. Eppure, nei talk show Mediaset, a far discutere non sono i concorrenti ancora in gara ma quelli che sono stati eliminati settimane fa. Uno fra tutti è Maria Teresa Ruta che viene spesso citata da Barbara D’Urso nei suoi talk show di gossip a proposito di relazioni presenti e passate. Dopo lo scontro evitato fra Maria Teresa Ruta e Filippo Nardi, che era nascosto in una delle cinque sfere, la conduttrice torinese è tornata a LIVE Non è La D’Urso nella puntata di domenica 28 febbraio 2021 per affrontare la macchina della verità dell’Alabama. Quali urgenti domande le ha rivolto Barbara ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Mancano poche ore all’attesissima finale del Grande Fratello VIP 5. Eppure, nei talk show Mediaset, a far discutere non sono i concorrenti ancora in gara ma quelli che sono stati eliminati settimane fa. Uno fra tutti èche viene spesso citata da Barbaranei suoi talk show di gossip a proposito di relazioni presenti e passate. Dopo lo sevitato frae Filippo Nardi, che era nascosto in una delle cinque sfere, la conduttrice torinese è tornata aNon è Lanella puntata di domenica 28 febbraio 2021 per affrontare ladell’Alabama. Quali urgenti domande le ha rivolto Barbara ...

