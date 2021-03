Istat, rapporto deficit-Pil al -9,5 per cento (Di lunedì 1 marzo 2021) Istat, i dati sul Pil nel 2020: Prodotto Interno Lordo diminuito dell’8,9 per cento nel corso dell’ultimo anno trascorso. L’Istat ha diffuso i dati sul Pil per quanto riguarda il 2020: “Nel 2020 – recita la nota dell’Istituto – il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è diminuito dell’8,9%.“. Istat, i dati sul Pil nel 2020 “Dal lato della domanda interna nel 2020 si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%“, prosegue la nota dell’Istat sul Pil per quanto riguarda il 2020. Fonte ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021), i dati sul Pil nel 2020: Prodotto Interno Lordo diminuito dell’8,9 pernel corso dell’ultimo anno trascorso. L’ha diffuso i dati sul Pil per quanto riguarda il 2020: “Nel 2020 – recita la nota dell’Istituto – il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è diminuito dell’8,9%.“., i dati sul Pil nel 2020 “Dal lato della domanda interna nel 2020 si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%“, prosegue la nota dell’sul Pil per quanto riguarda il 2020. Fonte ...

istat_it : Nel 2020 il Pil (in volume) è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019; il rapporto deficit/Pil è pari al -9,5% #istat… - RaiNews : #Istat: #Pil Italia nel 2020 a -8,9%, contrazione eccezionale. L'istituto di statistica conferma un crollo senza pr… - MinLavoro : ?? Online il Rapporto sul #MercatoDelLavoro 2020, frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro, @istat_it,… - Bramatty : RT @istat_it: Nel 2020 il Pil (in volume) è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019; il rapporto deficit/Pil è pari al -9,5% #istat https://t.… - scelfo : RT @istat_it: Nel 2020 il Pil (in volume) è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019; il rapporto deficit/Pil è pari al -9,5% #istat https://t.… -