Elettra Lamborghini come sta dopo Domenica in? Cosa è successo dietro le quinte del programma (Di lunedì 1 marzo 2021) È stato un weekend decisamente intenso per Elettra Lamborghini contesa tra Rai e Mediaset, tra Verissimo di Silvia Toffanin dove ha sponsorizzato la partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e Domenica In. Peccato che giunta nel salotto della zia Mara, la cantante abbia palesato un certo malessere fisico confessando di non riuscire a muovere il collo nonostante l’applicazione di creme e massaggi da parte di un osteopata. Elettra Lamborghini a Domenica In con il collo bloccato La conduttrice ha in effetti visto la sua ospite particolarmente sofferente tanto da decidere di mettere fine all’intervista prima di quanto concordato. La Venier ha anche mandato in onda le prove della performance di Elettra poiché lei era impossibilitata a muoversi, poi le ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 marzo 2021) È stato un weekend decisamente intenso percontesa tra Rai e Mediaset, tra Verissimo di Silvia Toffanin dove ha sponsorizzato la partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi eIn. Peccato che giunta nel salotto della zia Mara, la cantante abbia palesato un certo malessere fisico confessando di non riuscire a muovere il collo nonostante l’applicazione di creme e massaggi da parte di un osteopata.In con il collo bloccato La conduttrice ha in effetti visto la sua ospite particolarmente sofferente tanto da decidere di mettere fine all’intervista prima di quanto concordato. La Venier ha anche mandato in onda le prove della performance dipoiché lei era impossibilitata a muoversi, poi le ...

IsolaDeiFamosi : In tanti ve lo hanno anticipato, noi finalmente lo confermiamo: Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove op… - zazoomblog : “Gioia sto malissimo”. Mara Venier blocca l’intervista di Elettra Lamborghini e chiama i medici - #“Gioia… - nomeutentte : È esattamente 8 mesi che @ElettraLambo non esce nuova musica. Elettra, Elettra Lamborghini muoviti. - RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - zazoomblog : Domenica In Elettra Lamborghini a Mara Venier “mi sento male” la Venier interrompe l’intervista e chiama un medico… -