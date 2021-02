Semplici: “La classifica non è delle migliori ma sono fiducioso. Serviva partire col piede giusto” (Di domenica 28 febbraio 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo all’esordio sulla panchina rossoblù a Crotone: “Avevo voglia di rientrare, sicuramente la situazione di classifica non è delle migliori ma sono molto fiducioso per quello che dovrà essere il nostro cammino. Noi abbiamo fatto una partenza dove abbiamo avuto difficoltà ed è dovuto anche alla classifica e dal morale dei ragazzi, mi è piaciuta la reazione e la compattezza e non abbiamo preso gol dopo tanto. Sappiamo che non abbiamo fatto niente ma era importante partire con il piede giusto”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo all’esordio sulla panchina rossoblù a Crotone: “Avevo voglia di rientrare, sicuramente la situazione dinon èmamoltoper quello che dovrà essere il nostro cammino. Noi abbiamo fatto una partenza dove abbiamo avuto difficoltà ed è dovuto anche allae dal morale dei ragazzi, mi è piaciuta la reazione e la compattezza e non abbiamo preso gol dopo tanto. Sappiamo che non abbiamo fatto niente ma era importantecon il”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

