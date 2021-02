Luca Palamara, chi è l’ex magistrato: moglie, figli e inchiesta (Di domenica 28 febbraio 2021) Luca Palamara è un ex magistrato italiano che è stato anche membro del Consiglio superiore della Magistratura. Inoltre lo stesso Palamara è il più giovane presidente dell’ANM ed ha svolto questo compito dal Maggio del 2008 a Marzo del 2012. E’ stato espulso il 19 Settembre del 2020. Questa sera è ospite a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti e parlerà proprio dell’inchiesta che lo vede protagonista. Luca Palamara è nato il 22 Aprile del 1969 ed oggi ha 51 anni. E’ nato a Roma ed è sposato con Giovanna Remigi. E’ laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Sapienza” di Roma. Luca Palamara – inchiesta Il caso Palamara è scoppiato nel Maggio del 2019 quando lo stesso Luca ... Leggi su giornal (Di domenica 28 febbraio 2021)è un exitaliano che è stato anche membro del Consiglio superiore della Magistratura. Inoltre lo stessoè il più giovane presidente dell’ANM ed ha svolto questo compito dal Maggio del 2008 a Marzo del 2012. E’ stato espulso il 19 Settembre del 2020. Questa sera è ospite a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti e parlerà proprio dell’che lo vede protagonista.è nato il 22 Aprile del 1969 ed oggi ha 51 anni. E’ nato a Roma ed è sposato con Giovanna Remigi. E’ laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Sapienza” di Roma.Il casoè scoppiato nel Maggio del 2019 quando lo stesso...

