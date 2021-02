La crisi sociale può deflagrare | a meno che…

(Di domenica 28 febbraio 2021) Vi è nell’aria qualcosa di strano, subdolo, impalpabile ma che parla di quello che i latini chiamavano “t?rb?dus” da turba, confusione, disordine”. “Quando esaurirà la sua onda d’urto, la pandemia lascerà dietro di se una società più incerta e impaurita, ma soprattutto una società con una profondaeconomica e occupazionale, di cui, non tutti pagheranno le spese allo stesso modo. Basta interventi di sussidio e di ristoro senza termine e senza logica, la Bonus Economy. Con un effetto devastante sui comportamenti, sulla base che regge ogni sistema democratico. La paura perché passiva dell’ignoto porta alla dicotomia ultimativa meglio sudditi che morti e porta vite non sovrane volontariamente sottomesse al buon Leviatano”. No, non sono io che lo affermo con il mio solito scetticismo misto a, qualcuno lo chiama cinismo (e su questo amo spesso citare Lillian Hellman ...

