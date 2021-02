Fonseca | “Non possiamo nasconderci | negli scontri diretti ci manca qualcosa”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan all’Olimpico. Queste le sue parole a Sky: “Siamo entrati male, principalmente perché le situazioni che il Milan che ha creato sono nate da nostre palle perse. Eravamo passivi e non siamo entrati bene: contro una squadra come il Milan diventa difficile recuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo creato occasioni, ma sonoti i primi venti minuti”. Arbitro: “Non voglio parlarne. È facile in questi momenti trovare delle scuse: non mi è piaciuto, ma non voglio trovare scuse”. Un commento sul secondo gol del Milan? “Pau Lopez non aveva pressione, poteva giocare su Fazio o in avanti. È difficile da spiegare, poi per Mancini era difficile fare meglio. Il demerito è nostro, quando abbiamo dei cali così contro grandi squadre è difficile recuperare”. Il Milan vi ...