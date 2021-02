Covid Milano, folla sui Navigli e ira Sala: “Pagheremo pegno” (Di domenica 28 febbraio 2021) Covid nonostante, assembramenti e folla a Milano ieri sui Navigli. E il sindaco Giuseppe Sala oggi sbotta su Facebook: “Con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole poi si paga pegno. Così probabilmente sarà e purtroppo le conseguenze ricadranno su tutta la comunità”. Scrive ancora il primo cittadino: “E poi, ci lamentavamo quando il Governo precedente decideva dalla sera alla mattina il cambio di ‘colore’, ora che la decisione viene comunicata tre giorni prima vedete tutti cosa succede. “Ieri sera intorno ai Navigli e alla Darsena c’erano migliaia e migliaia di persone. Le forze dell’ordine – scrive ancora Sala -, tra quelle coordinate dalla Questura e quelle del Comune, erano pari a circa 200 unità (il numero l’ho ricevuto dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021)nonostante, assembramenti eieri sui. E il sindaco Giuseppeoggi sbotta su Facebook: “Con questa terribile pandemia se non si rispettano le regole poi si paga. Così probabilmente sarà e purtroppo le conseguenze ricadranno su tutta la comunità”. Scrive ancora il primo cittadino: “E poi, ci lamentavamo quando il Governo precedente decideva dalla sera alla mattina il cambio di ‘colore’, ora che la decisione viene comunicata tre giorni prima vedete tutti cosa succede. “Ieri sera intorno aie alla Darsena c’erano migliaia e migliaia di persone. Le forze dell’ordine – scrive ancora-, tra quelle coordinate dalla Questura e quelle del Comune, erano pari a circa 200 unità (il numero l’ho ricevuto dal ...

