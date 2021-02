Basket Serie A1 2020/2021, Brescia-Reggio Emilia 89-79: cronaca e tabellino (Di lunedì 1 marzo 2021) La Germani Brescia batte l’Unahotels Reggio Emilia per 89-79 nel posticipo della 20° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I biancoblu dall’inizio della ripresa prendono in mano le redini del confronto, riuscendo nel periodo conclusivo a prendere la fuga che vale il +11 finale. RECAP – Ottimo avvio di Reggio Emilia che nelle primissime battute balza a nove punti (4-9). Nel corso del primo periodo è agevole la gestione del punteggio e la tripla di Sims alla fine vale il +7 a fine quarto (15-22). Ad inizio ripresa è proprio Sims il primo terminale offensivo di Reggio Emilia, sull’altro fronte trova un degno rivale in Willis che con due fiammate riporta i suoi a -4 (32-36). Il parziale favorevole ai lombardi ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) La Germanibatte l’Unahotelsper 89-79 nel posticipo della 20° giornata del campionato diA1. I biancoblu dall’inizio della ripresa prendono in mano le redini del confronto, riuscendo nel periodo conclusivo a prendere la fuga che vale il +11 finale. RECAP – Ottimo avvio diche nelle primissime battute balza a nove punti (4-9). Nel corso del primo periodo è agevole la gestione del punteggio e la tripla di Sims alla fine vale il +7 a fine quarto (15-22). Ad inizio ripresa è proprio Sims il primo terminale offensivo di, sull’altro fronte trova un degno rivale in Willis che con due fiammate riporta i suoi a -4 (32-36). Il parziale favorevole ai lombardi ...

solops : Tutte sconfitte le piemontesi del campionato di serie A2 di basket - quotidianopiem : Tutte sconfitte le piemontesi del campionato di serie A2 di basket - cd_00001 : RT @Eurosport_IT: Il 20° turno di Serie A si chiude con le quattro gare della domenica: vittorie per la capolista Milano, Cremona, Cantù e… - telecitynews24 : ??SERIE A2, DERTHONA-MILANO?? Il @DerthonaBasket cade in casa contro l’@UraniaBasket?? - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Il 20° turno di Serie A si chiude con le quattro gare della domenica: vittorie per la capolista Milano, Cremona, Cantù e… -