Arzano | minacce di morte al Commissario Prefettizio in una lettera anonima

...comunale Rosalba Ambrosino e al comandante della polizia municipale Biagio Chiariello per ledi morte contenute in una lettera anonima inviata presso il Municipio. Lo Stato ad, come ...La camorra disfida lo Stato. Una lettera firmata 167, come il nome del clan egemone ad, e contenentedi morte per il viceprefetto Gabriella D'Orso - commissario prefettizio chiamata a reggere le sorti del Comune dopo il quinto scioglimento del consiglio comunale negli ...Minacce di morte contenute in una lettera anonima inviata presso il Municipio ad Arzano al Commissario prefettizio Gabriella D'Orso, alla segretaria ...Ruotolo: "La strada intrapresa dallo Stato è quella giusta: liberare il territorio dal potere capillare della camorra" ...