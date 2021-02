Varianti Covid Rezza: «Scuole chiuse se ci sono focolai. In aumento casi tra i giovani» (Di sabato 27 febbraio 2021) Varianti Covid. «L’Italia è entrata nella terza fase della pandemia di Coronavirus. Aumenta l’incidenza, con picchi in alcune regioni e province autonome, ma soprattutto il trend è in crescita anche tra i giovani in età scolare, conseguenza forse della circolazione delle Varianti». Così Gianni Rezza, tra le figure più autorevoli del Ministero della Salute, chiamato a commentare i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica del nostro Paese. Durante la consueta conferenza stampa l’esperto ha precisato: «Stiamo vivendo una fase di transizione. Il virus circola ovunque, c’è una tendenza al peggioramento in generale». leggi anche l’articolo —> Dpcm Draghi, la bozza inviata alle Regioni: i nuovi divieti fino al 6 aprile Varianti Covid, ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021). «L’Italia è entrata nella terza fase della pandemia di Coronavirus. Aumenta l’incidenza, con picchi in alcune regioni e province autonome, ma soprattutto il trend è in crescita anche tra iin età scolare, conseguenza forse della circolazione delle». Così Gianni, tra le figure più autorevoli del Ministero della Salute, chiamato a commentare i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica del nostro Paese. Durante la consueta conferenza stampa l’esperto ha precisato: «Stiamo vivendo una fase di transizione. Il virus circola ovunque, c’è una tendenza al peggioramento in generale». leggi anche l’articolo —> Dpcm Draghi, la bozza inviata alle Regioni: i nuovi divieti fino al 6 aprile, ...

Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - SkyTG24 : L'aumento di nuovi casi di #Covid19 sarebbe segno della rapida diffusione di varianti più contagiose. Il monitoragg… - ForestaliNews : Covid, Sicilia resta (per ora) in giallo ma le varianti “minacciano” la scuola - iSam1190 : @ilmaloservizio Il mio covid-19 è ancora obsoleto, devo scaricare le varianti ed aggiornarlo. -