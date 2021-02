Roma-Milan | la vittoria in dieci con gol di Gullit nel 1993 VIDEO

pisto_gol : Nelle Coppe Europee perdono Juve, Lazio, Atalanta. Pareggia, e passa, soffrendo, il Milan. Vincono il Napoli (elimi… - GoalItalia : Sorteggio ottavi di #EuropaLeague ?? ???? Ajax-Young Boys ???? ???? Dinamo Kiev-Villarreal ???? ???? Roma-Shakhtar ???? ???? Oly… - PietroMazzara : Niente #mandzukic e #bennacer per la gara di domenica contro la Roma. Obiettivo provare a recuperarli per l’Udinese… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Corriere dello Sport, l'apertura: 'Roma-Milan è già calda' - MilanWorldForum : Roma Milan: le formazioni dalla GDS -) -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Milan

Commenta per primo: Veretout vs Kessié , sfida di rigore.ilgià domani con la. I giocatori ? I giocatori chiave sono Ibra, Donnarumma, Calhanoglu e Bennacer. Il portiere è super, lo svedese non pare al massimo ma è senza alternative, ma da ..."La sconfitta mi fa stare male, so che la vivrò solo. Non perché il mio staff o i miei amici mi lascino solo, ma vivo una sorta di solitudine interna. Sento addosso ...Il collega Ceccarini su TMW: "Zaniolo è vicino al rientro in campo e questa è una bella notizia sia per la Roma che per il calcio italiano. Può iniziare a sorridere ...