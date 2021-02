Pallanuoto | Serie A1 2021 | Quinto-San Donato Metanopoli 11-8 nel primo turno del Play Out Round

(Di sabato 27 febbraio 2021) E’ scattato ilOutdel campionato diA1 dimaschile: dei due match in programma se ne è giocato uno solo, dato che RN Florentia-Lazio Nuoto è stata rinviata per una positività registrata tra gli ospiti. Nell’unico incontro andato in scena l’Iren Genovaha battuto il SanSport per 11-8. Ha riposato la Roma Nuoto. TABELLINO IREN GENOVA-S.11-8IREN GENOVA: Pellegrini, Panerai 1, Fracas, Mugnaini 1, Brambilla 1, Guidi 1, Gavazzi, Nora 2, Inaba 2, Bittarello, M. Gitto 3, Gambacciani, Noli. All.: Luccianti.S.: Ferrari, Baldineti 1, A. Brambilla 1, L. Bianco 1, A. Di Somma ...

Ritorna la pallanuoto a Como. Scherziamo. Ritorna, semmai, la Como Nuoto Recoaro a Monza, sua nuova casa per le ... Ora è il momento di una delle classiche tenzoni della Serie A/2, probabilmente non una ...
La Pallanuoto Reggiana, tuttavia, non ha ancora potuto cominciare la serie B a causa della positività al Covid di un suo atleta. I granata sono così costretti a rimanere in quarantena ...