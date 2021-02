Carlo Moser | chi è il bellissimo fratello di Ignazio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) Classe 1992viene da una famiglia di campioni del ciclismo e inizia, fin da bambino, a seguire le orme del padre, il campione Francesco. Dopo una brutta caduta dalla bici, si ritira dalle gare ciclistiche e inizia a lavorare nell’azienda vinicola di famiglia, al suo fianco il. Figlio d’arte e con la passione per la bicicletta,è noto al grande pubblico per aver partecipato al GrandeVip, in cui ha conosciuto Cecilia Rodriguez. Dopo alcuni giorni di corteggiamento, Cecilia ha lasciato in diretta televisiva Francesco Monte, per intraprendere la relazione con il giovaneha due fratellie ...