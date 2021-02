Fumata grigia per Dazn: gli 11 voti favorevoli in Lega non bastano (intanto Sky attacca) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dazn è a quota 11 voti favorevoli, e non può ancora esultare per la “conquista” dei diritti tv della Serie A dal 2021 al 2024. Durante l’assemblea della Lega l’offerta della piattaforma streaming ha raccolto 11 voti favorevoli e nove astenuti. Per vincere la gara contro Sky ne servono almeno 14. E così la decisione è stata così rinviata a una nuova assemblea. Gli 11 voti a favore dell’offerta di Dazn sono quelli di Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. Si sono astenuti invece Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Dazn – partnership con Tim – ha offerto 840 milioni di euro a stagione per trasmettere 7 gare in esclusiva e 3 in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021)è a quota 11, e non può ancora esultare per la “conquista” dei diritti tv della Serie A dal 2021 al 2024. Durante l’assemblea dellal’offerta della piattaforma streaming ha raccolto 11e nove astenuti. Per vincere la gara contro Sky ne servono almeno 14. E così la decisione è stata così rinviata a una nuova assemblea. Gli 11a favore dell’offerta disono quelli di Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. Si sono astenuti invece Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino.– partnership con Tim – ha offerto 840 milioni di euro a stagione per trasmettere 7 gare in esclusiva e 3 in ...

