Covid: sit - in lavoratori ristorazione a Napoli, traffico ko (Di venerdì 26 febbraio 2021) traffico in tilt sul lungomare di Napoli a causa di una manifestazione del comparto ristoranti e bar. Gli aderenti hanno attuato un blocco stradale in via Nazario Sauro, appena rimosso e durato una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 febbraio 2021)in tilt sul lungomare dia causa di una manifestazione del comparto ristoranti e bar. Gli aderenti hanno attuato un blocco stradale in via Nazario Sauro, appena rimosso e durato una ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sit Foligno, protestano i lavoratori dell'ospedale: 'L'Usl dia risposte certe' ... soprattutto dopo la trasformazione del San Matteo degli Infermi in ospedale Covid, mettendolo ... Mentre sindacati e lavoratori sono pronti ad andare avanti con i sit - in di protesta per evidenziare ...

Coronavirus, un anno fa il primo caso in Liguria Un anno fa il primo caso di COVID 19 in Liguria con il cluster di Alassio all'hotel Bel - Sit. Vittima una donna di 70 anni residente a Castiglione D'Adda, arrivata in Riviera due settimane prima insieme a una comitiva lombarda. ...

Covid: sit-in lavoratori ristorazione a Napoli, traffico ko - Cronaca ANSA Nuova Europa Atac, nuovo salvataggio: 40 milioni dai contribuenti Un’anticipazione di 40 milioni, dalle casse del Campidoglio, per salvare Atac dal fallimento. La municipalizzata ha chiesto questa cifra «che verrà restituita a un ...

Covid in Liguria, Albi Albino l'angelo di Alassio che ha aiutato gli anziani Si chiama Albi Albino e nel febbraio 2020 si trovava in servizio come cameriere dell'hotel Bel Sit di Alassio. Dopo la notizia dell'isolamento disposto per il contenimento del contagio da Covid-19 si ...

