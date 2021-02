Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 19:10 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno nuovo incontro fra governo e regioni in vista del nuovo dpcm per emergenza covid il ministro Gelmini ha annunciato che per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure è partiranno da lunedì festa tema fasce per evitare lockdown generalizzato già domani sarà consegnato una prima bozza del dpcm si lavora in una graduale riapertura dei luoghi di cultura Però ti avverto che c’è una crescita dei casi Quindi è necessario non alle le misure adesso Salvini a ferma però parlare già da oggi di una pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani risponde Zingaretti Sbagliai rispettoso per gli italiani gli imprenditori e mette a rischio le ho dovute ed erano Sei una settimana fa ma salgono Adotto le regioni che superano la soglia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Ferrigno nuovo incontro fra governo e regioni in vista del nuovo dpcm per emergenza covid il ministro Gelmini ha annunciato che per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure è partiranno da lunedì festa tema fasce per evitare lockdown generalizzato già domani sarà consegnato una prima bozza del dpcm si lavora in una graduale riapertura dei luoghi di cultura Però ti avverto che c’è una crescita dei casi Quindi è necessario non alle le misure adesso Salvini a ferma però parlare già da oggi di una pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani risponde Zingaretti Sbagliai rispettoso per gli italiani gli imprenditori e mette a rischio le ho dovute ed erano Sei una settimana fa ma salgono Adotto le regioni che superano la soglia ...

