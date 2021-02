Lettera in difesa dei bambini palestinesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) In Palestina i bambini subiscono quotidianamente atrocità a causa dell’occupazione militare israeliana, portata avanti in nome dell’ideologia sionista. In Italia, e non solo, non se ne parla, ma continuamente chi vive queste situazioni manda nel web moltissime testimonianze, anche video, di ciò che avviene là. Chiediamo a tutti coloro che si occupano di diritti umani e, in particolare, dei diritti dei bambini, di dare il proprio contributo per far conoscere la terribile situazione in cui vivono i minori in Palestina, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 febbraio 2021) In Palestina isubiscono quotidianamente atrocità a causa dell’occupazione militare israeliana, portata avanti in nome dell’ideologia sionista. In Italia, e non solo, non se ne parla, ma continuamente chi vive queste situazioni manda nel web moltissime testimonianze, anche video, di ciò che avviene là. Chiediamo a tutti coloro che si occupano di diritti umani e, in particolare, dei diritti dei, di dare il proprio contributo per far conoscere la terribile situazione in cui vivono i minori in Palestina, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

