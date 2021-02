La video call istituzionale interrotta da Hitler: la cyber-irruzione scatena il caos (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una video call nella quale si parlava di sostenibilità è stata interrotta da una cyber-irruzione in cui si proponevano immagini di Hitler. Anche attacchi razzisti. Se è vero che la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unanella quale si parlava di sostenibilità è statada unain cui si proponevano immagini di. Anche attacchi razzisti. Se è vero che la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

renatobrunetta : Appena terminata la video call organizzata da @Antonio_Tajani con la delegazione al Parlamento europeo di… - autumndaiisy : @blupeurum Video call sunatan - Miss_Pau96 : @nrnsolehah Wasep pon ada video call hahaha amboi senarai apps official sgtz - Akashu_93 : Yaha tk Ki jio to jio video call nhi hota hai - Markinhadagua : @wonwinclouds Dont call me, e como sempre Shinee sendo tudo -