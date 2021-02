La crisi del sovranismo e della sinistra apre la strada a un fronte liberale-riformista (Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato detto bene. Il governo Draghi sembra la premessa di un ridimensionamento del populismo e del sovranismo. L’ingresso nella nuova «maggioranza repubblicana» sta modificando le prospettive politiche e gli equilibri interni del Movimento cinque stelle e della Lega. I Cinquestelle hanno perso potere ministeriale e soffrono processi disgregativi. La Lega ha dovuto abbandonare le pregiudiziali antieuropeistiche e vede la leadership di Salvini meno autocratica che nel passato. Quanto al Partito democratico, sembra deciso a battere la strada dell’alleanza “strategica” con i pentastellati, con inevitabili turbolenze sui rapporti di forza tra le componenti del partito e cioè tra i favorevoli e i contrari alla linea Bettini. Che la doppia deriva populista e sovranista sia in crisi, tuttavia, non significa tout court il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato detto bene. Il governo Draghi sembra la premessa di un ridimensionamento del populismo e del. L’ingresso nella nuova «maggioranza repubblicana» sta modificando le prospettive politiche e gli equilibri interni del Movimento cinque stelle eLega. I Cinquestelle hanno perso potere ministeriale e soffrono processi disgregativi. La Lega ha dovuto abbandonare le pregiudiziali antieuropeistiche e vede la leadership di Salvini meno autocratica che nel passato. Quanto al Partito democratico, sembra deciso a battere ladell’alleanza “strategica” con i pentastellati, con inevitabili turbolenze sui rapporti di forza tra le componenti del partito e cioè tra i favorevoli e i contrari alla linea Bettini. Che la doppia deriva populista e sovranista sia in, tuttavia, non significa tout court il ...

