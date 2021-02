Governo: verso Cdm domani e giuramento sottosegretari nel pomeriggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Cdm che dovrà dare il via libera, tra le altre cose, al provvedimento che scorpora e riorganizza alcuni ministeri -tra i quali quelli della Transizione ecologica, del Turismo e dell'Innovazione digitale- dovrebbe tenersi domani in tarda mattinata, stando ai rumors alle 12.30. Non è escluso che già nella riunione di domani si affronti il tema del nuovo Dpcm con le misure per il contenimento del contagio da Covid. Quanto al giuramento dei sottosegretari e dei viceministri, al momento l'ipotesi più accreditata è che la cerimonia a palazzo Chigi si tenga nel pomeriggio di domani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Cdm che dovrà dare il via libera, tra le altre cose, al provvedimento che scorpora e riorganizza alcuni ministeri -tra i quali quelli della Transizione ecologica, del Turismo e dell'Innovazione digitale- dovrebbe tenersiin tarda mattinata, stando ai rumors alle 12.30. Non è escluso che già nella riunione disi affronti il tema del nuovo Dpcm con le misure per il contenimento del contagio da Covid. Quanto aldeie dei viceministri, al momento l'ipotesi più accreditata è che la cerimonia a palazzo Chigi si tenga neldi

