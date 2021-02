Francesco Oppini critica duramente Dayane Mello per non aver salvato Rosalinda e lancia una frecciatina ai fan brasiliani (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francesco Oppini, ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato diffusamente di Dayane Mello, una delle candidate alla vittoria finale, ma con cui il figlio di Alba Parietti ha avuto un rapporto alquanto teso all’interno della casa. Francesco Oppini, nel corso del suo intervento, ha duramente criticato alcuni comportamenti della modella brasiliana, e segnatamente la sua decisione di mandare al televoto la persona che lei ha dichiarato di amare, e cioè Rosalinda Cannavò. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passando Dayane per cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre. ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 febbraio 2021), ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato diffusamente di, una delle candidate alla vittoria finale, ma con cui il figlio di Alba Parietti ha avuto un rapporto alquanto teso all’interno della casa., nel corso del suo intervento, hato alcuni comportamenti della modella brasiliana, e segnatamente la sua decisione di mandare al televoto la persona che lei ha dichiarato di amare, e cioèCannavò. “Premesso che il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale che sta passandoper cui ho massimo rispetto. Credo però che sia venuto fuori ciò che io stavo cercando di fare capire da ottobre. ...

