VIDEO Tennis, Sinner-Bedene 6-3 2-6 6-7: l’azzurro rimontato e sconfitto a Montpellier (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jannik Sinner, testa di serie numero 5, è stato eliminato nel primo turno del torneo ATP 250 di Montpellier, in Francia, dallo sloveno Aljaz Bedene, che si è imposto in rimonta per 3-6 6-2 7-6. l’azzurro però è stato fortemente condizionato da un problema lombare negli ultimi game del match, che lo ha portato addirittura a chiamare il medical time out nel bel mezzo del tie break decisivo. GLI HIGHLIGHTS DI Sinner-Bedene Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Jannik, testa di serie numero 5, è stato eliminato nel primo turno del torneo ATP 250 di, in Francia, dallo sloveno Aljaz, che si è imposto in rimonta per 3-6 6-2 7-6.però è stato fortemente condizionato da un problema lombare negli ultimi game del match, che lo ha portato addirittura a chiamare il medical time out nel bel mezzo del tie break decisivo. GLI HIGHLIGHTS DIFoto: LaPresse

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tennis Roma Informa 24 febbraio Verranno costruiti campi da tennis, una clubhouse e nuove aree verdi. Un intervento che i cittadini attendevano da molti anni. RED Link esterni guarda il video su youtube

Fila: 110 anni di moda e tendenza ... che sarà presentata con un video durante la Milano Fashion Week di febbraio . Concentrandosi su numerosi temi tra cui tennis, montagna, sport acquatici, aerobica, basket, golf e sport motoristici, ...

Tennis, Sinner fuori all'esordio a Montpellier. Sonego ai quarti Prosegue il cammino di Lorenzo Sonego nell'"Open Sud de France", torneo Atp 250 con 262.170 euro di montepremi che si sta disputando sul veloce indoor della Sud de France Arena di Montpellier. Il 25en ...

