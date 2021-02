NBA, All-Star Game: si completano i roster, annunciate le 14 riserve (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’NBA ha annunciato le 14 riserve, scelte dai 30 allenatori della lega, che il prossimo 7 marzo giocheranno l’All-Star Game ad Atlanta. Tra ritorni e prime volte, non sono mancate le sorprese: ecco i giocatori che si uniranno ai 10 titolari per la partita delle stelle, con i due capitani LeBron James e Kevin Durant che sceglieranno la composizione delle squadre il prossimo 4 marzo. Da segnalare l’ennesima assenza per Devin Booker mentre Anthony Davis, in caso non riuscisse a recuperare dall’infortunio, sarebbe sostituito da un altro giocatore. Prime apparizioni invece per Julius Randle, Zach LaVine, Jaylen Brown e Zion Williamson. Di seguito le riserve della Western e della Eastern Conference. WESTERN CONFERENCE: Anthony Davis, Trae Young, Rudy Gobert, Dame Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Zion ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’NBA ha annunciato le 14, scelte dai 30 allenatori della lega, che il prossimo 7 marzo giocheranno l’All-ad Atlanta. Tra ritorni e prime volte, non sono mancate le sorprese: ecco i giocatori che si uniranno ai 10 titolari per la partita delle stelle, con i due capitani LeBron James e Kevin Durant che sceglieranno la composizione delle squadre il prossimo 4 marzo. Da segnalare l’ennesima assenza per Devin Booker mentre Anthony Davis, in caso non riuscisse a recuperare dall’infortunio, sarebbe sostituito da un altro giocatore. Prime apparizioni invece per Julius Randle, Zach LaVine, Jaylen Brown e Zion Williamson. Di seguito ledella Western e della Eastern Conference. WESTERN CONFERENCE: Anthony Davis, Trae Young, Rudy Gobert, Dame Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Zion ...

SkySportNBA : ?? MICHAEL JORDAN compie 58 anni. Auguri? ? ?? 6 Titoli NBA ?? 6 Volte MVP Finals ?? 5 volte MVP regular season ?? 14 vo… - Gazzetta_NBA : #AllStar Game, da #Harden a #Davis: le riserve dei due quintetti. Out #Sabonis e #DeRozan #nba - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAAllStar Si completano i roster, annunciate le 14 riserve. Prime apparizioni per Randle, LaVine, Brown e Zion Willi… - sportface2016 : #NBAAllStar Si completano i roster, annunciate le 14 riserve. Prime apparizioni per Randle, LaVine, Brown e Zion… - fenomeno_pod : Discutiamo delle convocazioni per le panchine dell'ASG, ma anche del gran tour a ovest dei Brooklyn Nets e di NBA T… -