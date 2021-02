Il cantante mascherato 2 arrivano i duetti: Milly gioca con gli indizi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo arrivati all’ultima puntata de Il cantante mascherato 2, venerdì sera il gran finale e visto che le maschere in gioco sono solo quattro, ci saranno delle prove a sorpresa, come succede anche a Ballando con le stelle. E Milly Carlucci si è inventata qualcosa per intrattenere il suo pubblico nella puntata in onda il 26 febbraio 2021. Che cosa succederà? Nello studio di Rai 1 oltre ai vip sotto le maschere, arriveranno altri artisti che si esibiranno insieme a loro! Una mossa per sparigliare le carte, viste anche quelle che sono state le scelte. Una sorta di gioco con gli indizi, per la Carlucci che nelle scelte fatte per questi duetti, ci mette del suo! Ma scopriamo nel dettaglio chi salirà sul palco insieme a Farfalla, Pappagallo, Orsetto e Lupo. Il cantante ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Siamo arrivati all’ultima puntata de Il2, venerdì sera il gran finale e visto che le maschere in gioco sono solo quattro, ci saranno delle prove a sorpresa, come succede anche a Ballando con le stelle. ECarlucci si è inventata qualcosa per intrattenere il suo pubblico nella puntata in onda il 26 febbraio 2021. Che cosa succederà? Nello studio di Rai 1 oltre ai vip sotto le maschere, arriveranno altri artisti che si esibiranno insieme a loro! Una mossa per sparigliare le carte, viste anche quelle che sono state le scelte. Una sorta di gioco con gli, per la Carlucci che nelle scelte fatte per questi, ci mette del suo! Ma scopriamo nel dettaglio chi salirà sul palco insieme a Farfalla, Pappagallo, Orsetto e Lupo. Il...

