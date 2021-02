Covid Lazio, bollettino oggi 24 febbraio: 1.188 casi positivi (+299), 38 morti (+5). Roma a quota 559 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il bollettino di oggi: su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188 casi positivi al Covid (+299), 38 i decessi (+5)... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildi: su oltre 15 mila tamponi nel(+4.771) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.188al), 38 i decessi (+5)...

Corriere : Dal Veneto a Lazio ed Emilia: così le varianti del virus impongono cambi di fascia e chiusure - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Blackout #Lazio ?? #Real a pezzi, la grande occasione di Gasp ?? Il #Torino si f… - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - 29luglio1971 : RT @AnsaRomaLazio: Fiaccola benedettina allo Spallanzani e in ospedale Bergamo. Accensione a Norcia, poi in luoghi simbolo lotta al Covid #… - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 1.188 contagi: i dati del 24 febbraio: I numeri dell'emergenza aggiornati al 24 febbraio. Si regi… -