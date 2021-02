Catania | Raffaele | “Contro la Paganese ha inciso la stanchezza”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il tecnico delPeppeha analizzato il pari esterno sul campo della: "Abbiamo cercato per tutti i 90' di fare la partita e conquistare i tre punti. Nel secondo tempo ci sono mancate le energie e neanche con i cambi è cambiata la musica. Non siamo riusciti neanche nell'unouno e alla fine fisicamente siamo calati. E' la quarta gara consecutiva in 10 giorni e ciò nonostante abbiamo costretto alla difensiva lache è una buona squadra. Comunque la squadra ha risposto bene in campo nonostante la mancanza di energie. Adesso mettiamo da parte lae pensiamo alla Vibonese e al Bisceglie"embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/CalcioSpaOfficial/videos/1007945729732650"Le dichiarazioni di Cleiton - Il ...

L'inferiorità numerica ha obbligatoa rivedere la strategia, infoltendo difesa e ... Domenica il, privo degli squalificati Tonucci e Sales, ritornerà in quel "Luigi Razza" di Vibo ...Soddisfazione nelle parole dell'allenatore della PaganeseDi Napoli che oggi ha pareggiato contro ilil recupero della 20a giornata di Serie C. L'allenatore, intervistato nel post partita, ha elogiato i suoi. ' Sono orgoglioso di questi ...Mister Giuseppe Raffaele analizza in questi termini lo 0-0 di Pagani: “Abbiamo cercato dall’inizio alla fine di fare la partita e di ottenere i tre punti. Affrontavamo una squadra in salute che ha ott ...Il titolo, in estrema sintesi, è la cartolina proveniente da Pagani. Lo zero a zero del “Marcello Torre”, nel recupero valido per la prima giornata del girone di ritorno, rappresenta una (grande) occa ...