Vaccino Covid da giovedì nei Comuni bergamaschi al confine con Brescia

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - PMI_it : AstraZeneca fino a 65 anni, vaccino Covid prodotto in Italia: Si alza a 65 anni (dagli attuali 55) l'età massima pe… - GiovannaBarresi : RT @Miti_Vigliero: Da leggere e diffondere Vaccino Covid, l'impresa titanica dei produttori in un dedalo di norme (di V. Di Cioccio, A. Ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

...sul modello del green pass israeliano per facilitare l'accesso di persone già immunizzate dal... per qualsiasi motivo, non può ricevere un, magari per ragioni mediche". Allo stesso tempo ...A Brescia è "praticamente partita la terza ondata" del, dice Guido Bertolaso, consulente ... Una risposta positiva ci consentirebbe di avere più dosi di, ora scarse", afferma. I vaccini "...Milano, 23 feb. (Adnkronos) – “L’accelerazione della pandemia in Lombardia rende necessarie nuove misure e prendiamo atto delle intenzioni comunicate dall’assessora Moratti. Confidiamo che tutte le ri ...Letizia Moratti, assessora al Welfare della Lombardia, ha annunciato che in alcune zone della regione entreranno presto in vigore maggiori restrizioni. Si ...