Strategia di guerra Dramma in Lombardia | gli estremi rimedi di Bertolaso | ci pensa lui | cancellato Arcuri

Scende in campo Guido Bertolaso. In Lombardia, Letizia Moratti ha disposto delle zone arancioni "rafforzate" per Brescia e altre aree, dove la terza ondata del coronavirus, a suon di varianti, sta iniziando a picchiare durissimo. E a stretto giro di posta, ecco le parole di Bertolaso, oggi consulente alla vaccinazione in Lombardia: "Siamo in una guerriglia e i vaccini sono le nostre pallottole: dobbiamo adottare un approccio per aggredire il virus. Siccome questa è una guerra si adotta una Strategia di guerra. Andremo a vaccinare i territori più colpiti per fare in modo che i numeri dei ricoveri crollino o si abbassino e per ridurre la trasmissione: l'obiettivo è la riduzione del danno", ha messo nero su bianco in una comunicazione al Consiglio Regionale a Palazzo ...

