Mondiali di sci, Elisabetta Gregoraci "madrina per caso" a Cortina (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani nel numero in edicola di Chi saranno pubblicate le immagini esclusive di Elisabetta Gregoraci, "madrina per caso" della chiusura dei campionati Mondiali di sci di Cortina L'abbiamo vista 24 ore su 24 nel loft di Cinecittà al Grande Fratello Vip da settembre a dicembre. Poi Elisabetta Gregoraci ha lasciato il gioco per dedicarsi ai suoi affetti e trascorrere con suo figlio Nathan Falco il Natale, con il quale ha un bellissimo legame. La vediamo in veste di ex concorrente negli studi del Gf Vip. Adesso è "madrina per caso" della chiusura dei campionati di sci di Cortina. Da domani, mercoledì 24 febbraio, infatti, il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola le immagini di ...

