Milan, Romagnoli non convince a pieno. Il rinnovo non è scontato

Milan, pioggia di critiche per Romagnoli dopo il derby. A complicare la situazione anche il contratto in scadenza nel 2022 Secondo quanto riportato da Tuttosport, non sono passati inosservati gli errori commessi da Alessio Romagnoli nel corso del derby. Il capitano rossonero era finito al centro delle critiche dei tifosi già mesi addietro ma la prestazione insufficiente fornita contro Lukaku e co. ha rappresentato la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. ULTIME SUL rinnovo – Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022 e il suo agente, Mino Raiola, avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera un ingaggio di 4,5 milioni di euro, a fronte dei 3 attualmente percepiti. Le parti non si sono ancora riunite per discutere, più urgenti le questioni relative a Donnarumma e Ibra, ...

AntoVitiello : Crollo del #Milan che perde male il #derby e ora deve guardarsi alle spalle in classifica. Giornata terribile per l… - Amesis1 : @acmilan @gruppo_a2a @jenspetter99 @fikayotomori_ Sempre Milan ma se non comprate giocatori..'da Milan' sarà sempre… - MilanWorldForum : Filippo Galli sul Milan, sullo scudetto, sull'Europa e su Romagnoli -) - PianetaMilan : Errori ed amnesie: #Romagnoli simbolo del flop @acmilan | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan (@tuttosport) - Lleida21 : @FrancescoNasta_ @nonho_nomutente @OfficialSSLazio Romagnoli non ha ancora rinnovato con il Milan proprio perchè ch… -