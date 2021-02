Crespo esalta la Lu-La | “Fatico a trovare una coppia come loro in Europa | si completano”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan, ex attaccante di Milan e Inter, ha parlato dell’attuale primo posto solitario dei nerazzurri: “In Italia non c’è nessunatanto prolifica. E anche in, se penso a tandem offensivi,paragoni. Lukaku e Lautaro sie tutta l’Inter ne supporta l’azione. Prima giocavano molto stretti, sfruttavano l’uno-due vicino all’area di rigore, ora si trovano con facilità anche in campo aperto e ciò testimonia che il tempo e la conoscenza dei reciproci pregi e difetti non fanno che aumentare il valore di questa. La potenza di Lukaku, è incredibile. Quando parte è un treno, si trascina dietro compagni e avversari. E con i piedi,dimostra la rasoiata del terzo gol ...

