Covid: Moratti, 'su vaccini cambio di strategia, concentrati dove c'è focolaio' (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Covid, Lombardia lenta perfino sui test rapidi. Moratti silura il dg e fa slittare la campagna: partirà solo a marz… - Siciliano741 : RT @CremaschiG: #Draghi #Speranza #Fontana #Moratti a #Brescia c’è terza ondata #varianteinglese #Covid da settimane e voi in ritardo come… - uguntanu : RT @CremaschiG: #Draghi #Speranza #Fontana #Moratti a #Brescia c’è terza ondata #varianteinglese #Covid da settimane e voi in ritardo come… - CremaschiG : #Draghi #Speranza #Fontana #Moratti a #Brescia c’è terza ondata #varianteinglese #Covid da settimane e voi in ritar… - mummy53690440 : Covid: Moratti, zona arancione rafforzata nel Bresciano - Ultima Ora - ANSA -