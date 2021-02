Chi è Aiello Sanremo 2021: Biografia, Età, Instagram, Fidanzata e Testo Ora (Di martedì 23 febbraio 2021) Antonio Aiello è un cantante italiano cresciuto nella scena romana dell’indie pop. Ha ottenuto il primo disco di platino con il singolo Arsenico con oltre 70 mila copie vendute ed è stato ospite di Amici 20. E’ uno dei cantanti BIG di Sanremo 2021. Chi è Aiello? Nome: Antonio Aiello Nome d’arte: Aiello Età: 35 anni Segno zodiacale: Leone Data di nascita: 26 Luglio 1985 Luogo di nascita: Cosenza Altezza: 1,70 cm Peso: 70 kg Professione: cantante e cantautore Tatuaggi: sul braccio destro ha molti tatuaggi tra cui il simbolo della pace e una caffettiera Profilo Instagram ufficiale: @ Aiello Seguici sul nostro profilo Instagram Ufficiale: @chiecosa.it Biografia Aiello, all’anagrafe Antonio ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021) Antonioè un cantante italiano cresciuto nella scena romana dell’indie pop. Ha ottenuto il primo disco di platino con il singolo Arsenico con oltre 70 mila copie vendute ed è stato ospite di Amici 20. E’ uno dei cantanti BIG di. Chi è? Nome: AntonioNome d’arte:Età: 35 anni Segno zodiacale: Leone Data di nascita: 26 Luglio 1985 Luogo di nascita: Cosenza Altezza: 1,70 cm Peso: 70 kg Professione: cantante e cantautore Tatuaggi: sul braccio destro ha molti tatuaggi tra cui il simbolo della pace e una caffettiera Profiloufficiale: @Seguici sul nostro profiloUfficiale: @chiecosa.it, all’anagrafe Antonio ...

