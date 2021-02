Atalanta-Real Madrid, Gasperini: “Un evento per noi. Siamo superiori nell’entusiasmo” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Il Real è la squadra più titolata al mondo, quella che ha più introiti, più blasone, è un evento per l’Atalanta incontrarlo in Champions. Ma poi c’è il campo e dobbiamo spostare l’attenzione sulla partita”. Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida della Dea contro la corazzata guidata da Zidane. Una corazzata che, tuttavia, domani sera sarà più rimaneggiata del solito: “Hanno l’abitudine a giocare questa competizione in modo sempre vincente – ricorda ai microfoni di Sky Sport -. E’ innegabile che ci sono molti giocatori assenti e questo gli toglie un po’ di forza ma quelli che vanno in campo sono dei titolari e dobbiamo affrontare il Real al meglio delle nostre possibilità”. “In cosa Siamo superiori? ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ilè la squadra più titolata al mondo, quella che ha più introiti, più blasone, è unper l’incontrarlo in Champions. Ma poi c’è il campo e dobbiamo spostare l’attenzione sulla partita”. Sono queste le parole di Gian Pieroalla vigilia della sfida della Dea contro la corazzata guidata da Zidane. Una corazzata che, tuttavia, domani sera sarà più rimaneggiata del solito: “Hanno l’abitudine a giocare questa competizione in modo sempre vincente – ricorda ai microfoni di Sky Sport -. E’ innegabile che ci sono molti giocatori assenti e questo gli toglie un po’ di forza ma quelli che vanno in campo sono dei titolari e dobbiamo affrontare ilal meglio delle nostre possibilità”. “In cosa? ...

