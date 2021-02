Variante inglese, un sindaco nel napoletano vieta le celebrazioni in chiesa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Ilaria Abagnale ha ordinato la sospensione delle celebrazioni liturgiche in tutte le Chiese e le Parrocchie di Sant’Antonio Abate. E’ un inasprimento delle restrizioni dovute all’espandersi della pandemia nel comune al confine con la provincia di Salerno. “L’Unità di Crisi della Regione Campania ha rappresentato ai Sindaci ed ai Prefetti che sono necessarie azioni che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone – spiega Ilaria Abagnale – attraverso l’attuazione di misure restrittive che possano contrastare la diffusione del contagio del virus Covid-19”. A Sant’Antonio Abate è stata rilevata la presenza di 4 casi della cosiddetta “Variante inglese”, una scoperta effettuata domenica sera: “Su 5 tamponi effettuati questa notte – aveva spiegato il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlIlaria Abagnale ha ordinato la sospensione delleliturgiche in tutte le Chiese e le Parrocchie di Sant’Antonio Abate. E’ un inasprimento delle restrizioni dovute all’espandersi della pandemia nel comune al confine con la provincia di Salerno. “L’Unità di Crisi della Regione Campania ha rappresentato ai Sindaci ed ai Prefetti che sono necessarie azioni che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone – spiega Ilaria Abagnale – attraverso l’attuazione di misure restrittive che possano contrastare la diffusione del contagio del virus Covid-19”. A Sant’Antonio Abate è stata rilevata la presenza di 4 casi della cosiddetta “”, una scoperta effettuata domenica sera: “Su 5 tamponi effettuati questa notte – aveva spiegato il ...

