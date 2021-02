Uomini e Donne, il trono gay fa il suo esordio in Spagna: ecco il tronista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, sono già 12 anni che va in onda anche in Spagna su Telecinco e si chiama “Mujeres y Hombres y Viceversa”. “Mediaset Spagna”, però, non ha mai osato mandare in onda la versione gay del programma cosa che invece, sorprendentemente, è successa in Italia nel 2016 con il primo tronista omosessuale Claudio Sona che scelse Mario Serpa. Mentre il trono gay a Uomini e Donne è stato messo nello scantinato, dopo solo due edizioni (il secondo anno Alex Migliorini scelse Alessandro) il pubblico iberico ha chiesto a gran voce di fare un trono a “tinte rainbow” e così, con 5 anni di ritardo rispetto all’Italia, in Spagna fa il suo esordio il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi,, sono già 12 anni che va in onda anche insu Telecinco e si chiama “Mujeres y Hombres y Viceversa”. “Mediaset”, però, non ha mai osato mandare in onda la versione gay del programma cosa che invece, sorprendentemente, è successa in Italia nel 2016 con il primoomosessuale Claudio Sona che scelse Mario Serpa. Mentre ilgay aè stato messo nello scantinato, dopo solo due edizioni (il secondo anno Alex Migliorini scelse Alessandro) il pubblico iberico ha chiesto a gran voce di fare una “tinte rainbow” e così, con 5 anni di ritardo rispetto all’Italia, infa il suoil ...

