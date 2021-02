Tutto il dolore di Ilaria D’Amico per la morte della sorella Catia: «Mi spezza il respiro» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scorso settembre Ilaria D’Amico, 47 anni, ha perso l’adorata sorella maggiore Catia, uccisa a 59 anni da un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio 2019. Un dramma su cui la conduttrice ha rotto il silenzio solo adesso, in lacrime, nel salotto di Verissimo: «Non riesco a parlarne molto. Mi spezza il respiro. Lei era il mio punto di riferimento. Le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre tanto buona». Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lo scorso settembre Ilaria D’Amico, 47 anni, ha perso l’adorata sorella maggiore Catia, uccisa a 59 anni da un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio 2019. Un dramma su cui la conduttrice ha rotto il silenzio solo adesso, in lacrime, nel salotto di Verissimo: «Non riesco a parlarne molto. Mi spezza il respiro. Lei era il mio punto di riferimento. Le avrei regalato parte di me, organi di me. La malattia l’ha portata piano piano ad addormentarsi, senza dolore e senza terapia del dolore. Lo reputo una ricompensa per una donna che è stata sempre tanto buona».

