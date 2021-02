Nuovo decreto, divieto spostamenti tra Regioni e visite ad amici e parenti solo in due (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilit , una ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge Covid. Il provvedimento proroga ilditrafino al 27 marzo. Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilit , una ...

Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - Corriere : ?? Ecco il nuovo decreto - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - occhio_notizie : ???? Tutte le novità del nuovo decreto #Covid approvato dal Governo #Draghi - accounttempora1 : In questo articolo ci sono grafici su vaccini e ingressi/uscite per il veneto, magari può interessare. @OpencovidM… -