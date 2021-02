Mi 11 5G | ricezione modesta per il nuovo top di gamma Xiaomi Tutti i test e i numeri

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Abbiamo sottoposto il Mi 11 5G aldi. Il risultato non ci sorprende: da un top dici aspettavamo qualcosa di più, anche sulla parte GPS.i dati in dettaglio...

Digital_Day : Per 800 euro ci aspettavamo qualcosina in più -

Ultime Notizie dalla rete : ricezione modesta

Il Tirreno

... in relazione alladi un segnale da un watt di potenza, ed è espresso in decibel (dB) . ... AUNA Linie - 300 - SF - WN Con una cifra moltopuoi sicuramente orientarti verso questo ......direttamente dagli aeromobili? E sapevate che chiunque può farlo con un'apparecchiaturae ... Per unapiù efficace è possibile installare antenne ad alto guadagno e filtri che tagliano ...