Il 25 marzo i Click Days dell'Unicusano

Tornano il 25 marzo i Click Days dell'Università Cusano: a disposizione dei maturandi romani e dei comuni limitrofi ci sono 135 borse di studio Con un Click, il 25 marzo, i maturandi di Roma e comuni confinanti potranno ottenere una borsa di studio, a copertura totale della retta universitaria, per 5 anni. L'Università Cusano lancia…

