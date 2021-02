Covid, al via le vaccinazioni per il personale scolastico del Lazio: lunghe code a Fiumicino – Video (Di lunedì 22 febbraio 2021) lunghe code fin dal mattino e tanta emozione. È partita oggi nell’hub allestito a Fiumicino, in provincia di Roma, la vaccinazione anti-Covid per il personale scolastico del Lazio. I docenti e il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) prenotati hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nelle prime quattro ore, la vaccinazione ha interessato circa 600 persone, mentre parallelamente proseguiva la somministrazione prevista per le forze dell’ordine. In coda solo il personale residente nel Lazio, mentre in molti auspicano che la vaccinazione possa essere estesa anche ai colleghi residenti in altre regioni. “L’avvio della vaccinazione è un punto di svolta per la sicurezza del nostro lavoro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)fin dal mattino e tanta emozione. È partita oggi nell’hub allestito a, in provincia di Roma, la vaccinazione anti-per ildel. I docenti e ilAta (amministrativo, tecnico e ausiliario) prenotati hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nelle prime quattro ore, la vaccinazione ha interessato circa 600 persone, mentre parallelamente proseguiva la somministrazione prevista per le forze dell’ordine. In coda solo ilresidente nel, mentre in molti auspicano che la vaccinazione possa essere estesa anche ai colleghi residenti in altre regioni. “L’avvio della vaccinazione è un punto di svolta per la sicurezza del nostro lavoro. ...

