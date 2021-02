Conte gongola: «Lukaku-Lautaro? Parte tutto da loro» – VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, tecnico dell’Inter ha parlato da San Siro al termine del derby vinto 3-0 contro il Milan Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, tecnico dell’Inter ha parlato da San Siro al termine del derby vinto 3-0 contro il Milan: «Scudetto? L’allenatore dell’Inter e i giocatori dell’Inter deve sempre pensare a vincere, visto la storia della squadra. Poi ne vince una sola, e anche l’anno scorso abbiamo lottato per farlo. Siamo consapevoli che stiamo migliorando, sta crescendo la qualità individuale dei giocatori e sta crescendo tutta la squadra». Lukaku E Lautaro – «Lavorare nella fase difensiva non gli pregiudica di avere occasioni in avanti, sono Contento per Lautaro e Lukaku, lavorano molto per la squadra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Antonio, tecnico dell’Inter ha parlato da San Siro al termine del derby vinto 3-0 contro il Milan Intervenuto in conferenza stampa, Antonio, tecnico dell’Inter ha parlato da San Siro al termine del derby vinto 3-0 contro il Milan: «Scudetto? L’allenatore dell’Inter e i giocatori dell’Inter deve sempre pensare a vincere, visto la storia della squadra. Poi ne vince una sola, e anche l’anno scorso abbiamo lottato per farlo. Siamo consapevoli che stiamo migliorando, sta crescendo la qualità individuale dei giocatori e sta crescendo tutta la squadra».– «Lavorare nella fase difensiva non gli pregiudica di avere occasioni in avanti, sononto per, lavorano molto per la squadra ...

claudiodamico72 : #RENZI GONGOLA PURE SUL 'FINANCIAL TIMES' Nemmeno ci arriva a pensare che avremo un Governo che avrà vita brevissi… - EBoffano : RT @Merkanda: #Draghi al posto di #Conte, e #Renzi gongola di ritorno da Riyad: la rabbia esaudita - Merkanda : #Draghi al posto di #Conte, e #Renzi gongola di ritorno da Riyad: la rabbia esaudita - rickyjames87 : Pareggiamo in 10 vs 11 contro questi scappati di casa e in più si infortuna Bennacer, di male in peggio, è crisi ne… - Namast70961553 : @vitocrimi @Mov5Stelle Non si espelle il dissenso.Tutti i partiti hanno dei mal di pancia ma non cacciano via gli e… -