Incidente sul lavoro nel Reggiano | morto un agricoltore di 60 anni

(Di domenica 21 febbraio 2021)di 60nel. L’uomo sarebbe caduto in una vasca dei liquami. Indagini in corso. POIAGO DI CARPINETI (REGGIO EMILIA) – Undi 60nelnelle prime ore di domenica 21 febbraio 2021. Come scritto da La Repubblica, l’uomo era impegnato nella sua azienda agricola quando, per motivi ancora da accertare, è caduto in una vasca di liquami. Immediata la chiamata dei soccorsi, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo ormai senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’. L’ipotesi più probabile sembra essere quella di un tragico ...