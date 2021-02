Il premier designato libico a Draghi | «Relazione privilegiata con l’Italia Pronti a collaborare su immigrazione ed economia»

(Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo le congratulazioni degli alleati europei, e degli Stati Uniti, ultimo a felicitarsi con Marioper la nascita del suo governo è il nuovoAbdul Hamid Dbeibah. Eletto lo scorso 5 febbraio dal Forum di dialogo politicopromosso dall’Onu per traghettare il Paese fino alle elezioni del prossimo dicembre, Dbeibah ha scritto su Twitter che il Paese aspira a sviluppare unacon la vicina Italia, con la quale condividiamo molte sfide, tra cui in particolare la gestione e organizzazione della migrazione». February 20, 2021 E proprio il dossier, con al centro la questione dei flussi migratori, è uno di quelli più importanti sui tavoli della Farnesina. A inizio febbraio è ricorso è ...

Agenzia_Ansa : Il nuovo premier designato libico Dbeibah a #MarioDraghi: 'Collaboriamo sui migranti' - chiarapellegri9 : RT @francescatotolo: Dopo la nomina di #Draghi, il nuovo premier designato libici Abdul Hamid Dbeibah: “Aspiriamo a sviluppare una relazion… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Dopo la nomina di #Draghi, il nuovo premier designato libici Abdul Hamid Dbeibah: “Aspiriamo a sviluppare una relazion… - docst : RT @francescatotolo: Dopo la nomina di #Draghi, il nuovo premier designato libici Abdul Hamid Dbeibah: “Aspiriamo a sviluppare una relazion… - francescatotolo : Dopo la nomina di #Draghi, il nuovo premier designato libici Abdul Hamid Dbeibah: “Aspiriamo a sviluppare una relaz… -

Ultime Notizie dalla rete : premier designato

IlAbdul Hamed Dbeibah ha auspicato di sviluppare "il rapporto privilegiato" con l'Italia, mentre il nuovo presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha espresso l'...12.45 Migranti, Libia a Draghi:"Collaboriamo" Il nuovolibico,Abdul Hamid Dbeibah, si felicita per il varo del governo Draghi, e auspica sviluppo delle relazioni con l'Italia soprattutto nella gestione delle migrazioni e nell'economia. ...Il nuovo premier designato libico Abdul Hamid Dbeibah, nel congratularsi per il varo del Governo, in Italia, di Mario Draghi, ha auspicato uno sviluppo delle relazioni con la Penisola nella gestione ...Il nuovo premier designato libico Abdul Hamid Dbeibah, nel felicitarsi per il varo del governo di Mario Draghi, ha auspicato uno sviluppo delle relazioni con l'Italia specialmente nella gestione delle ...